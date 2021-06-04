COVAX на грани провала. В ВОЗ заявили, что им не хватает вакцин от COVID

Представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард заявил, что в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса. По его словам, это ставит под угрозу цель этого механизма.

Как рассказал Эйлвард, который является координатором COVAX, в рамках механизма уже было распределено 80 млн доз вакцин от коронавируса между 129 странами. Но, как подчеркнул представитель ВОЗ, это примерно на 200 млн доз меньше, чем планировалось.

Он отметил, что богатые страны обещали предоставить COVAX около 150 млн доз, кроме тех, которые механизм получает на пожертвованные средства, но это не решит проблему.

"Мы готовимся к провалу, если не получим дозы раньше. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз, чтобы заставить мир выйти из этой ситуации. Во-первых, очень малое внимание уделяется периоду июнь-июль, а это значит, что у нас здесь все еще будет пробел", - сказал Эйлвард.

Другая проблема, по словам представителя ВОЗ, заключается в том, что для того, чтобы до конца этого года вакцинировать не менее 30-40% населения мира, нужно провакцинировать еще 250 млн людей "у период с настоящего момента до конца сентября".