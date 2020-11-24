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COVID-19 в Киеве: за сутки 1422 новых случаев

Новина українською → Киев, Вторник 24 ноября 2020 08:45
COVID-19 в Киеве: за сутки 1422 новых случаев Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Киеве за прошедшие сутки заразились коронавирусом 1422 человек. Это самый большой суточный прирост случаев с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+1422), Киевской области (+1089).

С начала пандемии в городе подтвердили 61 640 случаев коронавируса.

Отметим, в комментарии РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий заявил, что пик коронавируса будет в январе или феврале.

Тем временем, в Украине за минувшие сутки подтвердили 12 287 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Подробнее о том, когда в мире завершится пандемия, читайте в материале РБК-Украина "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".

Кроме того, ученые спрогнозировали, что до конца недели в Украине может быть почти 95 тысяч новых случаев COVID-19.

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