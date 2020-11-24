COVID-19 в Києві: за добу 1422 нових випадків

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

У Києві за минулу добу заразились коронавірусом 1422 людей. Це найбільший добовий приріст випадків з початку пандемії.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (+1422), Київській області (+1089).

З початку пандемії у місті підтвердили 61 640 випадків коронавірусу.

Зазначимо, у коментарі РБК-Україна керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький заявив, що пік коронавірусу буде у січні або лютому.

Тим часом, в Україні за минулу добу підтвердили 12 287 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській і Запорізькій областях.

Детальніше про те, коли в світі може завершиться пандемія, читайте в матеріалі РБК-Україна "Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу".

Крім того, вчені спрогнозували, що до кінця тижня в Україні може бути майже 95 тисяч нових випадків COVID-19.