COVID-19 в Киеве: за сутки 1422 новых случаев

В Киеве за прошедшие сутки заразились коронавирусом 1422 человек. Это самый большой суточный прирост случаев с начала пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+1422), Киевской области (+1089).

С начала пандемии в городе подтвердили 61 640 случаев коронавируса.

Отметим, в комментарии РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий заявил, что пик коронавируса будет в январе или феврале.

Тем временем, в Украине за минувшие сутки подтвердили 12 287 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях.

Подробнее о том, когда в мире завершится пандемия, читайте в материале РБК-Украина "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".

Кроме того, ученые спрогнозировали, что до конца недели в Украине может быть почти 95 тысяч новых случаев COVID-19.