COVID-19 снизил продолжительность жизни впервые после Второй мировой войны, - ученые

Пандемия COVID-19 вызвала наибольшее сокращение жизни в странах Европы, США и Чили со времен Второй мировой войны. Такой вывод сделали ученые из Оксфордского центра демографических наук в результате проведенного ими исследования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Масштабы сокращения продолжительности жизни были исследованы после анализа 29 стран на основе официальных данных регистрации смертей за прошлый год. При этом в 27 странах наблюдалось сокращение жизни. Согласно докладу, наибольшее сокращение ожидаемой продолжительности жизни в разных странах было связано с официальными случаями смерти от COVID-19.
"Для западноевропейских стран, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия и другие, в последний раз такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни при рождении наблюдались в течение одного года во время Второй мировой войны", - сказал соавтор исследования, доктор Хосе Мануэль Абурто.
Абурто сказал, что многим странам понадобились годы, чтобы восполнить потери, а пандемия свела все старания на нет.
"Женщины в восьми странах и мужчины в 11 странах понесли убытки, превышающие год. В последнее время этим странам потребовалось в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни на один год: прогресс был сведен на нет в течение 2020 года COVID-19", - сказал он.
Напомним, что ученные сделали прогноз по коронавирусу в Украине. Ожидается, что четвертая волна коронавируса из-за штамма "Дельта" накроет страну в конце года.