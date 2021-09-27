COVID-19 знизив тривалість життя вперше після Другої світової війни, - вчені

Масштаби скорочення тривалості життя були досліджені після аналізу 29 країн на основі офіційних даних реєстрації смертей за минулий рік. При цьому у 27 країнах спостерігалося скорочення життя. Згідно з доповіддю, найбільше скорочення очікуваної тривалості життя в різних країнах було пов'язано з офіційними випадками смерті від COVID-19.

"Для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Англія та Уельс, Італія, Бельгія та інші, в останній раз такі значні скорочення очікуваної тривалості життя при народженні спостерігалися протягом одного року під час Другої світової війни", - сказав співавтор дослідження, доктор Хосе Мануель Абурто.

Абурто сказав, що багатьом країнам знадобилися роки, щоб заповнити втрати, а пандемія звела всі старання нанівець.

"Жінки у восьми країнах і чоловіки в 11 країнах зазнали збитків, що перевищують рік. Останнім часом цим країнам знадобилося в середньому 5,6 року, щоб домогтися збільшення очікуваної тривалості життя на один рік: прогрес був зведений нанівець протягом 2020 року COVID-19", - сказав він.