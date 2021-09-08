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COVID-19 становится "пандемией невакцинированных", - Ляшко

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Украина, Среда 08 сентября 2021 10:00
COVID-19 становится "пандемией невакцинированных", - Ляшко Фото: Министр здравоохранения Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Тиберий Юрик

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19. По его словам, коронавирус становится "пандемией невакцинированных".

Об этом сообщает РБК-Украина с посиалнням на сообщение министра в Facebook.

"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививку на потом, вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от COVID-19. А мировые тренды свидетельствуют, что COVID-19 становится "пандемией непривитых", - написал министр.

Он отметил, что в Украине сделали уже свыше 10 млн прививок от COVID-19. Первую дозу получили 5,6 млн украинцев, полностью иммунизированы - 4,4 млн человек.

"Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь имели несколько дней праздничных выходных, на которые традиционно идет спад желающих вакцинироваться. (Вот ничего не поделаешь с этим нашим "после праздников")", - сообщил министр.

По его словам, Украина вышла на 3,5 млн прививок против коронавируса в месяц.

"Но благодаря работе наших медицинских работников, у нас еще есть ресурс для роста, главное теперь ваше желание прийти к пункту прививки", - написал Ляшко.

Напомним, ща в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 2 772 новых случая заболевания COVID-19.

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