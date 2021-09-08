COVID-19 стає "пандемією невакцинованих", - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців вакцинуватися від COVID-19. За його словами, коронавірус стає "пандемією невакцинованих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиалнням на допис міністра у Facebook .

"Запевняю, сьогодні щепитися може кожен. Не відкладайте щеплення на потім, вакцинація - дієвий спосіб запобігти тяжкому перебігу та смерті від COVID-19. А світові тренди свідчать, що COVID-19 стає "пандемією невакцинованих", - написав міністр.

Він відзначив, що в Україні зробили вже понад 10 млн щеплень від COVID-19. Першу дозу отримали 5,6 млн українців, повністю імунізовані - 4,4 млн людей.

"Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад бажаючих вакцинуватися. (От нічого не поробиш з цим нашим "після свят")", - повідомив міністр.

За його словами, Україна вийшла на 3,5 млн щеплень проти коронавірусу на місяць.

"Але завдяки роботі наших медичних працівників, у нас ще є ресурс для зростання, головне тепер ваше бажання прийти до пункту щеплення", - написав Ляшко.