COVID-19 в Украине: выявили 6 792 новых случая, почти 2,5 тысячи госпитализировали

Среди заболевших за вчера 326 детей и 109 медработников. Также были госпитализированы 2497 человек, летальных случаев - 130, выздоровели - 3491 человек.

Больше всего заражений подтвердили в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях.

Всего за воскресенье было проведено 27 598 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3 236, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-- 27 024.

С начала пандемии в Украине заразились 1 млн 467 тысяч 548 человек, выздоровели 1 млн 226 тысяч 7, летальных случаев - 28 433.