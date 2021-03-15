COVID-19 в Україні: виявили 6 792 нових випадка, майже 2,5 тисячі госпіталізували

Серед хворих за вчора 326 дітей і 109 медпрацівників. Також були госпіталізовані 2497 осіб, летальних випадків - 130, одужали - 3491 особа.

Найбільше заражень підтвердили у Житомирській (778), Львівській (552), Київської (464), Дніпропетровській (439) і Вінницькій (426) областях.

Всього за неділю було проведено 27 598 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 17 338, методом ІФА - 3 236, експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-- 27 024.

З початку пандемії в Україні захворіли 1 млн 467 тисяч 548 осіб, одужали 1 млн 226 тисяч 7, летальних випадків - 28 433.