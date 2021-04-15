COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, - эксперт ВОЗ

Со временем коронавирусная болезнь COVID-19 должна перейти в управляемую фазу, а поведение самого патогена изменится. Инфекция, скорее всего, станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.

Такое мнение выразила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград, говорится в материале РБК-Украина " COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса ".

"Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция. Сколько на это уйдет времени, и какие будут этапы, неизвестно, но мы к этому придем", - сказала она РБК-Украина.

По словам Виноград, "ковид" со временем действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.