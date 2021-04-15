COVID-19 со временем станет сезонным заболеванием, - эксперт ВОЗ
Со временем коронавирусная болезнь COVID-19 должна перейти в управляемую фазу, а поведение самого патогена изменится. Инфекция, скорее всего, станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.
Такое мнение выразила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталия Виноград, говорится в материале РБК-Украина "COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса".
"Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция. Сколько на это уйдет времени, и какие будут этапы, неизвестно, но мы к этому придем", - сказала она РБК-Украина.
По словам Виноград, "ковид" со временем действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.
Напомним, в Украине за вчера обнаружили 16 427 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.
Недавно глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по коронавирусу. Ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.
Также Радуцкий сообщал, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.