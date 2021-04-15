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COVID-статистика ухудшается: в Украине 16 427 новых заражений

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 08:19
COVID-статистика ухудшается: в Украине 16 427 новых заражений Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за вчера обнаружили 16 427 новых заражений коронавирусом. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 4229 человек; умерли 433 человека и выздоровели 11 148 пациентов.

За вчера сделали 119 615 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 51 344, методом ИФА - 20 017, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 254).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заразились коронавирусом 1 903 765 человек;
  • выздоровели 1 453 766 человек;
  • умерли 38 658;
  • сделали ПЦР-тестов - 8 822 097.

Отметим, в Украине вчера сообщили о 14 553 новых случаях, а днем ранее о более 11 тысячах. То есть количество новых заражений продолжает расти.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по коронавирусу. Ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

Также Радуцкий сообщал, что в Киеве в последнее время улучшилась ситуация по уровню COVID-госпитализаций. В ближайшее время столица может выйти из "красной" зоны карантина.

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