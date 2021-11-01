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COVID-документ для проезда: как работает транспорт на жестком карантине в Киеве

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 07:00
COVID-документ для проезда: как работает транспорт на жестком карантине в Киеве Фото: особенности работы городского транспорта в Киеве после перехода в "красную" зону (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Киев с 00:00 1 ноября официально перешел в "красную" зону адаптивного карантина. При этом городской транспорт продолжит работу в обычном режиме, однако пассажиры должны иметь при себе COVID-документ.

Подробнее об особенностях проезда в общественном транспорте Киева - в материале РБК-Украина.

С 1 ноября общественный транспорт Киева, включая метрополитен, продолжит работу в обычном режиме. Однако пассажиры, за исключением лиц до 18 лет, должны иметь при себе один из следующих COVID-документов:

  • отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген сроком действия не более 72 часов;
  • желтый или зеленый COVID-сертификат;
  • документ об излечении от коронавируса, подлинность которого подтверждена с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дия".

Кроме того, пассажиры и водители обязаны соблюдать масочный режим.

COVID-документы не будут проверять на входе в транспорт. За их наличием выборочно будут следить специальные группы правоохранителей.

Вместе с тем запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом - трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси - в количестве, превышающем число посадочных мест.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 28 октября приняла решение перевести Киев в "красную" зону адаптивного карантина.

Отметим, после усиления карантина в столице правоохранители с сотрудниками Госпотребслужбы и Муниципальной охраны будут проверять соблюдение ограничительных мер. Нарушителям грозят крупные штрафы.

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