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COVID-документы для проезда в транспорте и работы в офисе. В Германии ужесточили карантин

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Германия, Среда 24 ноября 2021 11:31
COVID-документы для проезда в транспорте и работы в офисе. В Германии ужесточили карантин Фото: в Германии усилили карантинные меры из-за всплеска коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

С сегодняшнего дня, 24 ноября, в Германии действуют усиленные карантинные нормы. Теперь проезд в общественном транспорте и вход в офисы разрешается только при наличии COVID-документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Кроме сертификата о вакцинации также принимаются отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от COVID-19. В ФРГ такие парвила назвали "3G" ("переболел", "привит", "протестирован").

Отметим, что каждая федеральная земля Германии имеет право вводить дополнительные ограничения, исходя из текущей ситуации с коронавирусом. Потому в некоторых регионах не работают кафе, бары и рестораны. В других действует правило предъявления COVID-документов для посещения всех общественных мест.

Напомним, в Германии за сутки 23 ноября зарегистрировали 66 884 новых случая заболевания коронавирусом. Такой показатель снова побил печальный рекорд с начала пандемии.

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