COVID-документи для проїзду у транспорті та роботи в офісі. У Німеччині посилили карантин
З сьогоднішнього дня, 24 листопада, у Німеччині діють посилені карантинні норми. Тепер проїзд у громадському транспорті та вхід до офісів дозволяється лише за наявності COVID-документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Крім сертифікату про вакцинацію також приймаються негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від COVID-19. У ФРН такі парвіла назвали "3G" ("перехворів", "щеплений", "протестований").
Зазначимо, що кожна федеральна земля Німеччини має право вводити додаткові обмеження, виходячи з поточної ситуації з коронавірусом. Тому в деяких регіонах не працюють кафе, бари та ресторани. В інших діє правило пред'явлення COVID-документів для відвідування всіх громадських місць.
Нагадаємо, в Німеччині за добу 23 листопада зареєстрували 66 884 нових випадків захворювання на коронавірус. Такий показник знову побив сумний рекорд із початку пандемії.