COVID-документи для проїзду у транспорті та роботи в офісі. У Німеччині посилили карантин

З сьогоднішнього дня, 24 листопада, у Німеччині діють посилені карантинні норми . Тепер проїзд у громадському транспорті та вхід до офісів дозволяється лише за наявності COVID-документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Крім сертифікату про вакцинацію також приймаються негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від COVID-19. У ФРН такі парвіла назвали "3G" ("перехворів", "щеплений", "протестований").

Зазначимо, що кожна федеральна земля Німеччини має право вводити додаткові обмеження, виходячи з поточної ситуації з коронавірусом. Тому в деяких регіонах не працюють кафе, бари та ресторани. В інших діє правило пред'явлення COVID-документів для відвідування всіх громадських місць.