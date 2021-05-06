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COVID-сертифікат даватиме "певні переваги" вакцинованим українцям, - Степанов

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 17:57
COVID-сертифікат даватиме "певні переваги" вакцинованим українцям, - Степанов Фото: Максим Степанов, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що український сертифікат вакцинації даватиме "певні переваги" власникам. Планується, що український COVID-сертифікат запрацює до 1 липня.

Про це міністр написав на сторінці у Facebook.

"Український сертифікат надаватиме його власникам певні переваги під час відвідування розважальних заходів та подорожей", - заявив Степанов.

Глава МОЗ пояснив, що у такий спосіб міністерство хоче мотивувати українців "більш свідомо ставитися до свого здоров’я".

"Не займатися самолікуванням, звертатися до лікаря за наявності перших симптомів хвороби, ізолюватися, щоб не заразити своє оточення, та тестуватися на COVID", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні Степанов розповів, що в Україні працюють над створенням власного COVID-сертифікату. Сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "Дія".

Додамо, згідно з соцопитуваннями, введення COVID-паспортів підтримують близько чверті українців.

Крім того, запровадження паспортів вакцинації підтримали глави МЗС країн G7.

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