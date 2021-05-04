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G20 поддержала введение паспортов вакцинации от COVID для туристов      

Новина українською → Рим, Вторник 04 мая 2021 20:27
G20 поддержала введение паспортов вакцинации от COVID для туристов       Фото: министр туризма Италии Массимо Гаравалья (facebook.com/massimogaravagliaufficiale)
Автор: РБК-Украина

Страны "Группы 20" (G20) поддержали введение паспортов вакцинации от COVID для туристов. Такое нововведение должно вывести индустрию путешествий и туризма из спада, вызванного пандемией.

Об этом на пресс-конференции заявил министр туризма Италии Массимо Гаравалья, передает Bloomberg.

По его словам, министры туризма стран G20 поддержали введение сертификатов, подчеркнув, что возобновление туристических поездок имеет большое значением для мировой экономики.

Виртуальная встреча министров была посвящена запуску зеленого сертификата Европейского союза. В этом документе будет указано, что его владелец был полностью вакцинирован, имеет иммунитет после болезни или недавно сдал отрицательный ПЦР-тест.

Гаравалья также заявил, что получил от комиссара Европейского союза Тьерри Бретона обязательство максимально ускорить введение зеленого сертификата ЕС.

"Туризм станет ключом к выздоровлению после того, как пандемия будет побеждена", - добавил Гаравалья.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня, а Италия - уже в мае.

Также сегодня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к обзору китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Отметим, ее используют в Украине, а одобрение в ЕС может означать, что украинцы, которые привились Sinovac, получат возможность ездить в Евросоюз.

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