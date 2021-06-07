COVID-сертификат: будут ли украинский документ признавать в ЕС и в мире

Чиновники уверяют, что украинский COVID-сертификат позволит путешествовать в Евросоюз и будет признан странами блока. Комиссия ЕС в свою очередь также оказывает помощь украинской стороне, чтобы обеспечить техническую совместимость ковид-документов.

Об этом говорится в материале "Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС".

"Для облегчения поездок граждан Украины в ЕС комиссия начала контактировать с украинскими властями с целью обеспечения совместимости украинских цифровых сертификатов с EU Digital COVID Certificate", - рассказали РБК-Украина в Представительстве ЕС в Украине.

Что касается посещения других стран вне ЕС - это зависит от того, какие варианты ковид-справок они могут потребовать для въезда. Тогда с ними должны связаться представители Министерства иностранных дел для взаимного согласования документов.

"МИД Украины прорабатывает с Европейской комиссией вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации после их утверждения. Украинское внешнеполитическое ведомство также взаимодействует с рядом иностранных государств с целью заключения на двусторонней основе соглашений о взаимном признании сертификатов вакцинации", - отметил спикер МИД Олег Николенко.

Собеседники издания прогнозируют, что европейский вариант сертификата, который вводит Украина, все-таки будет признан и другими государствами за пределами ЕС.

"Мы будем работать над тем, чтобы наши документы были подтверждены разными странами, например, Израилем, США, Кипром, Швейцарией. Уже сейчас идет работа с Госпогранслужбой, чтобы мы технически могли проверять и европейские сертификаты", - пояснил РБК-Украина заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.