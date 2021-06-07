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COVID-сертификат: будут ли украинский документ признавать в ЕС и в мире

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 июня 2021 11:41
COVID-сертификат: будут ли украинский документ признавать в ЕС и в мире Фото: в МИД работают над тем, чтобы украинский COVID-сертификат признавали в ЕС и мире (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Юлия Струк

Чиновники уверяют, что украинский COVID-сертификат позволит путешествовать в Евросоюз и будет признан странами блока. Комиссия ЕС в свою очередь также оказывает помощь украинской стороне, чтобы обеспечить техническую совместимость ковид-документов.

Об этом говорится в материале "Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС".

"Для облегчения поездок граждан Украины в ЕС комиссия начала контактировать с украинскими властями с целью обеспечения совместимости украинских цифровых сертификатов с EU Digital COVID Certificate", - рассказали РБК-Украина в Представительстве ЕС в Украине.

Что касается посещения других стран вне ЕС - это зависит от того, какие варианты ковид-справок они могут потребовать для въезда. Тогда с ними должны связаться представители Министерства иностранных дел для взаимного согласования документов.

"МИД Украины прорабатывает с Европейской комиссией вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации после их утверждения. Украинское внешнеполитическое ведомство также взаимодействует с рядом иностранных государств с целью заключения на двусторонней основе соглашений о взаимном признании сертификатов вакцинации", - отметил спикер МИД Олег Николенко.

Собеседники издания прогнозируют, что европейский вариант сертификата, который вводит Украина, все-таки будет признан и другими государствами за пределами ЕС.

"Мы будем работать над тем, чтобы наши документы были подтверждены разными странами, например, Израилем, США, Кипром, Швейцарией. Уже сейчас идет работа с Госпогранслужбой, чтобы мы технически могли проверять и европейские сертификаты", - пояснил РБК-Украина заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер.

Напомним, COVID-сертификат в Украине запустят параллельно с Европейским союзом - 1 июля. На первых этапах он будет доступен в приложении и на портале "Дия".

Как писало РБК-Украина, ранее глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Федор Лапий объяснил, что невакцинированным украинцам не нужно опасаться, что въезд в Евросоюз для них будет закрыт. Для поездок им нужно будет сдать ПЦР- или экспрес-тесты и проходить изоляцию, как этого требуют в ЕС.

Так, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать четыре страны. А именно Венгрия, Молдова, Турция и Грузия.

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