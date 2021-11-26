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COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия"

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 11:42
COVID-сертификат в формате PDF теперь можно скачать в приложении "Дия" Фото: COVID-19 сертификат в приложении "Дия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство цифровой информации сделало возможным скачивание COVID-сертификат о вакцинации в мобильном приложении "Дия". Документ можно сохранить в формате PDF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR", - написал он.

При этом министр уточнил, что теперь скачать PDF-версию сертификата в приложении можно будет всего в несколько кликов, отметив при этом, что ранее такая возможность была только при скачивании документа с портала.

Напомним, недавно в "Дие" появился сертификат для тех, кто переболел COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный.

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