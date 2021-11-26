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COVID-сертифікат у форматі PDF тепер можна завантажити в додатку "Дія"

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 11:42
COVID-сертифікат у форматі PDF тепер можна завантажити в додатку "Дія" Фото: COVID-19 сертифікат в додатку "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство цифрової інформації уможливило скачування COVID-сертифікату про вакцинацію в мобільному додатку "Дія". Документ можна зберегти у форматі PDF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Зробили це для вашої зручності, так як відвідування центрів масової вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато хто все одно додатково скачують сертифікат з порталу, роблять скріншоти QR", - написав він.

При цьому міністр уточнив, що тепер завантажити PDF-версію сертифіката в додатку можна буде всього в кілька кліків, зазначивши при цьому, що раніше така можливість була тільки при скачуванні документа з порталу.

Нагадаємо, нещодавно у "Дії" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів. У додатку користувачам відображаються два документи-внутрішній і міжнародний.

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