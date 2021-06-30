COVID-сертификат: когда и кто сможет получить документ о вакцинации в Украине

"После прививки второй дозой можно получить сертификат, который будет действовать полгода. Запрос можно сделать через приложение "Дія" он будет в электронном виде",- сказал он.

По его словам, можно получить COVID-сертификат также сроком на полгода, если человек переболел коронавирусом, и была внесена в электронную систему.

Кроме того, документ о вакцинации можно получить, если лицо имеет результат негативного теста на COVID-19, но сертификат будет действовать в этом случае только 72 часа с момента забора материала.

Гендиректор ЦОЗ посоветовал тем, кто ждет получения второй дозы, обращаться в Центры вакцинации или к семейному врачу, если пришло время делать прививки повторно, а если возникают проблемы - обращаться на "горячую линию" Минздрава.