COVID-сертифікат: коли і хто зможе отримати документ про вакцинацію в Україні

"Після щеплення другою дозою можна отримати сертифікат, який буде діяти півроку. Запит можна зробити через додаток "Дія" він буде в електронному вигляді",- сказав він.

За його словами, можна отримати COVID-сертифікат також строком на півроку, якщо людина перехворіла на коронавірус, і була внесена в електронну систему.

Крім того, документ про вакцинацію можна отримати, якщо особа має результат негативного тесту на COVID-19, але сертифікат буде діяти у цьому випадку лише 72 години з моменту забору матеріалу.

Гендиректор ЦГЗ порадив тим, хто чекає отримання другої дози препарату, звертатися до Центрів вакцинації або сімейного лікаря, якщо вже прийшла пора робити щеплення повторно, але якщо виникають проблеми - звертатися на "гарячу лінію" МОЗ.