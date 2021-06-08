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COVID-сертификаты ЕС: Польша откроет возможность загрузки приложения с 9 июня

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Польша, Вторник 08 июня 2021 17:50
COVID-сертификаты ЕС: Польша откроет возможность загрузки приложения с 9 июня Фото: поляки с 9 июня смогут скачать COVID-сертификат (Анастасия Некипелая, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский анонсировал открытие возможности загрузки европейского COVID-сертификата на смартфон. Однако официально этот сертификат начнет работать в ЕС только с 1 июля 2021 года.

Об этом пишет польское издание "Польское радио".

Сейчас приложение с Европейским COVID-сертификатом доступно только для смартфонов с операционной системой iOS.

"Уже сегодня или завтра на смартфонах Apple или с системой iOS будет доступно приложение, которое сделает возможным считывание этих сертификатов. А потом мы будем расширять эту базу данных, чтобы люди могли с документом доказать свой статус", - заявил польский министр.

Эти сертификаты предназначены для вакцинированных и для тех, кто имеет отрицательный тест на COVID-19. Подтверждение статуса "вакцинирован" происходит через 14 дней после получения второй дозы вакцины или первой, если вакцина одноразовая.

Сертификат освобождает гражданина от необходимости делать тест на коронавирус при пересечении границы или же проходить карантин или самоизоляцию.

Напомним, в Еврокомиссии призвали государства ЕС не ждать 1 июля и вводить COVID-сертификаты на национальном уровне.

Как писало РБК-Украина, 19 мая Евросоюз официально одобрил открытие своих границ для полностью вакцинированных от коронавируса.

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