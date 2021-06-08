COVID-сертифікати ЄС: Польща відкриє можливість завантаження застосунку з 9 червня
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський анонсував відкриття можливості завантаження європейського COVID-сертифікату на смартфон. Однак офіційно цей сертифікат почне працювати в ЄС тільки з 1 липня 2021 року.
Наразі застосунок з європейським COVID-сертифікатом доступний тільки для смартфонів з операційною системою iOS.
"Уже сьогодні або завтра на смартфонах Apple або з системою iOS буде доступним застосунок, який зробить можливим зчитування цих сертифікатів. А потім ми будемо розширювати цю базу даних, щоб люди могли з документом довести свій статус", - заявив польський міністр.
Ці сертифікати призначені для вакцинованих і для тих, хто має негативний тест на COVID-19. Підтвердження статусу "вакцинований" відбувається через 14 днів після отримання другої дози вакцини або першої, якщо вакцина одноразова.
Сертифікат звільняє громадянина від потреби робити тест на коронавірус при перетину кордону або ж проходити карантин чи самоізоляцію.
Нагадаємо, в Єврокомісії закликали держави ЄС не чекати 1 липня і запроваджувати COVID-сертифікати на національному рівні.
Як писало РБК-Україна, 19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу.