COVID-сертификаты ЕС: Польша откроет возможность загрузки приложения с 9 июня

Сейчас приложение с Европейским COVID-сертификатом доступно только для смартфонов с операционной системой iOS.

"Уже сегодня или завтра на смартфонах Apple или с системой iOS будет доступно приложение, которое сделает возможным считывание этих сертификатов. А потом мы будем расширять эту базу данных, чтобы люди могли с документом доказать свой статус", - заявил польский министр.

Эти сертификаты предназначены для вакцинированных и для тех, кто имеет отрицательный тест на COVID-19. Подтверждение статуса "вакцинирован" происходит через 14 дней после получения второй дозы вакцины или первой, если вакцина одноразовая.

Сертификат освобождает гражданина от необходимости делать тест на коронавирус при пересечении границы или же проходить карантин или самоизоляцию.