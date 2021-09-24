COVID-сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия": как это сделать

Украинские COVID-сертификаты уже можно получить и распечатать на портале "Дия". Для этого не нужно генерировать "Дия. Подпись".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса государственных услуг "Дия".
Сообщается, что сгенерировать COVID-сертификаты можно следующим образом:
Как правильно распечатать и сформировать международный СOVID-сертификат, смотрите в следующем видео:
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.