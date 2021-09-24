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COVID-сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия": как это сделать

Автор: Сергей Новиков

Украинские COVID-сертификаты уже можно получить и распечатать на портале "Дия". Для этого не нужно генерировать "Дия. Подпись".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сервиса государственных услуг "Дия".

Сообщается, что сгенерировать COVID-сертификаты можно следующим образом:

  • авторизуйтесь на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП)
  • нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
  • подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом
  • когда "Дия" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом на электронную почту

Как правильно распечатать и сформировать международный СOVID-сертификат, смотрите в следующем видео:

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в мобильном приложении "Дия" стали доступны "желтые" COVID-сертификаты. Его могут сгенерировать те, кто получил первую прививку от коронавируса.

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