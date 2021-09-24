COVID-сертифікати вже можна роздрукувати на порталі "Дія": як це зробити

Українські COVID-сертифікати вже можна отримати і роздрукувати на порталі "Дія". Для цього не потрібно генерувати "Дія. Підпис".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу державних послуг "Дія".
Повідомляється, що згенерувати COVID-сертифікати можна наступним чином:
Як правильно роздрукувати і сформувати міжнародний COVID-сертифікат, дивіться в наступному відео:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.