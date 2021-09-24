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COVID-сертифікати вже можна роздрукувати на порталі "Дія": як це зробити

Автор: Сергей Новиков

Українські COVID-сертифікати вже можна отримати і роздрукувати на порталі "Дія". Для цього не потрібно генерувати "Дія. Підпис".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу державних послуг "Дія".

Повідомляється, що згенерувати COVID-сертифікати можна наступним чином:

  • авторизуйтесь на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)
  • натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
  • підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом
  • коли "Дія " знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам прийде повідомлення про це на електронну пошту

Як правильно роздрукувати і сформувати міжнародний COVID-сертифікат, дивіться в наступному відео:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку "Дія" стали доступні "жовті" COVID-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.

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