COVID-сертификаты получили уже более миллиона граждан ЕС

Рейндерс объявил эту цифру в Европарламенте накануне голосования по законодательному закреплению документа к летнему туристическому сезону на континенте.

Ожидается, что сам документ будет принят подавляющим большинством после договоренности между членами Европарламента и 27 странами-членами ЕС относительно деталей, а результаты голосования будут известны в среду в начале дня.

Сертификат, который содержит информацию об иммунитете через вакцинацию или перенесенный коронавирус, и отрицательный результат теста, будет использоваться для поездок внутри ЕС с 1 июля, устраняя для путешественников необходимость карантина или дальнейшего тестирования.

Рейнедрс 8 июня также призвал страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа.