COVID-сертифікати отримали вже понад мільйон громадян ЄС

Понад мільйон громадян Європейського союзу (ЄС) вже отримали новий медичний COVID-сертифікат. Він дозволяє вільно пересуватися у межах блоку.
Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає AFP.
Рейндерс оголосив цю цифру в Європарламенті напередодні голосування щодо законодавчого закріплення документу до літнього туристичного сезону на континенті.
Очікується, що сам документ буде прийнятий переважною більшістю після домовленості між членами Європарламенту та 27 країнами-членами ЄС щодо деталей, а результати голосування будуть відомі в середу на початку дня.
Сертифікат, який містить інформацію про імунітет через вакцинацію або перенесений коронавірус, та негативний результат тесту, використовуватиметься для поїздок усередині ЄС з 1 липня, усуваючи для мандрівників необхідність карантину або подальшого тестування.
Рейнедрс 8 червня також закликав країни запроваджувати національні сертифікати вакцинації, не чекаючи затвердження загальноєвропейського документа.
19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу.
1 червня сім країн ЄС почали видавати так звані COVID-сертифікати.