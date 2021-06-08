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COVID-сертифікати отримали вже понад мільйон громадян ЄС

Автор: Андрій Василюк

Понад мільйон громадян Європейського союзу (ЄС) вже отримали новий медичний COVID-сертифікат. Він дозволяє вільно пересуватися у межах блоку.

Про це заявив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає AFP.

Рейндерс оголосив цю цифру в Європарламенті напередодні голосування щодо законодавчого закріплення документу до літнього туристичного сезону на континенті.

Очікується, що сам документ буде прийнятий переважною більшістю після домовленості між членами Європарламенту та 27 країнами-членами ЄС щодо деталей, а результати голосування будуть відомі в середу на початку дня.

Сертифікат, який містить інформацію про імунітет через вакцинацію або перенесений коронавірус, та негативний результат тесту, використовуватиметься для поїздок усередині ЄС з 1 липня, усуваючи для мандрівників необхідність карантину або подальшого тестування.

Рейнедрс 8 червня також закликав країни запроваджувати національні сертифікати вакцинації, не чекаючи затвердження загальноєвропейського документа.

19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу.

1 червня сім країн ЄС почали видавати так звані COVID-сертифікати.

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