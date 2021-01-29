COVID сезонная болезнь, закончится в апреле, - Фаворов

Международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиолог Михаил Фаворов заявил, что пандемия коронавируса закончится в апреле 2021 года. Он объяснил свой прогноз тем, что это сезонная болезнь.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Фаворов отметил, что следующий сезон COVID-19 начнется осенью этого года.

"Я думаю, что в апреле все будут заявлять, что "мы победили коронавирус". Это сезонная болезнь, мы прошли сезон. Мы закончили сезон COVID до следующего года. До октября 2021 года", - сказал он.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса. В то же время в больницу вчера госпитализировали почти 2 тысячи пациентов с COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине шесть областей входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза. В этих областях самый низкий показатель тестирования на коронавирус.

В свежем выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 29 января гости студии - Максим Степанов, Наталья Виноград, Борис Бриль, Юлия Тимошенко и другие - дают ответ на вопрос, который в последнее время волнует всех: когда наконец начнется вакцинация населения Украины и почему у нас до сих пор нет никакой вакцины от COVID-19? Кроме того, эксперты рассказывают, нужен ли Украине и украинцам закон о референдуме.

"Свобода слова Савика Шустера" от 29 января

Напомним, что недавно у украинцев появилась возможность сменить компанию-поставщика газа. Но, к сожалению, мало кто знает, как это сделать. Как сменить поставщика газа - смотрите в коротком видео.



В прошлом эфире Андрей Коболев и Алексей Кучеренко также рассказали о транспортировке газа и смене поставщика более детально.



Также в прошлом выпуске Юрий Витренко пояснил, почему государство установило тариф за потребление газа 6,99 грн, и пообещал, что "в феврале сумма в платежке уменьшится на 500 грн".



Кроме того, на фоне недавней трагедии в Харькове, глава правления благотворительного фонда "Let's help" Ольга Бондаренко рассказала о состоянии государственных и частных пансионатов для людей преклонного возраста в Украине.