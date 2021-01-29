COVID сезонна хвороба, закінчиться у квітні, - Фаворов

Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміолог Михайло Фаворов заявив, що пандемія коронавірусу закінчиться у квітні 2021 року. Він пояснив свій прогноз тим, що це сезонна хвороба.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Фаворов зазначив, що наступний сезон COVID-19 почнеться восени цього року.

"Я думаю, що у квітні всі будуть заявляти, що "ми перемогли коронавірус". Це сезонна хвороба, ми пройшли сезон. Ми закінчили сезон COVID до наступного року. До жовтня 2021 року", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас до лікарні вчора госпіталізували майже 2 тисячі пацієнтів з COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що в Україні шість областей входять в так звану "сіру" зону за критеріям Євросоюзу. У цих областях найнижчий показник тестування на коронавірус.

У свіжому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 29 січня гості студії - Максим Степанов, Наталія Виноград, Борис Бриль, Юлія Тимошенко та інші - дають відповідь на питання, яке останнім часом хвилює усіх: коли нарешті почнеться вакцинація населення України і чому у нас досі немає жодної вакцини від COVID-19? Крім того, експерти розказують, чи потрібен Україні і українцям закон про референдум.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 29 січня

Нагадаємо, що нещодавно в українців з'явилася можливість змінити компанію-постачальника газу. Але, на жаль, мало хто знає, як це зробити. Як змінити постачальника газу - дивіться у короткому відео.



У минулому ефірі Андрій Коболєв та Олексій Кучеренко також розповіли про транспортування газу та зміну постачальника більш детально.



Також у минулому випуску Юрій Вітренко пояснив, чому держава встановила тариф за споживання газу 6,99 грн і пообіцяв, що "у лютому сума в платіжці зменшиться на 500 грн".



Крім того, на тлі недавньої трагедії у Харкові, глава правління благодійного фонду "Let's help" Ольга Бондаренко розповіла про стан державних і приватних пансіонатів для людей похилого віку в Україні.