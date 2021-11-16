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COVID-ситуация в Украине: в Киеве и девяти областях перегружены койки с кислородом

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 10:59
COVID-ситуация в Украине: в Киеве и девяти областях перегружены койки с кислородом Фото: в некоторых областях Украины заполненность коек с кислородом превышает норму (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 16 ноября, почти вся Украина находится в "красной" зоне. Но также в Киеве и девяти областях заполненность коек с кислородом превышает показатель нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом - 64,5%. Для "зеленой" зоны норма - это 65%. Показатели, которые выше, свидетельствуют об ухудшении эпидемиологической ситуации.

Количество заполненых коек с кислородом выше нормы в областях "красной" и "оранжевой" зоны:

  • Донецкая область - 76,7%
  • Сумская область - 74,8%
  • Николаевская область - 74,2%
  • город Киев - 72,8%
  • Ивано-Франковская область - 72,2%
  • Ровенская область - 70,2%
  • Одесская область - 68,6%
  • Хмельницкая область - 68,0%
  • Львовская область - 67,5%
  • Волынская область - 65,2%

COVID-ситуация в Украине: в Киеве и девяти областях перегружены койки с кислородом



Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей.

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