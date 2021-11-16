COVID-ситуация в Украине: в Киеве и девяти областях перегружены койки с кислородом
Фото: в некоторых областях Украины заполненность коек с кислородом превышает норму (Getty Images)
По состоянию на 16 ноября, почти вся Украина находится в "красной" зоне. Но также в Киеве и девяти областях заполненность коек с кислородом превышает показатель нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом - 64,5%. Для "зеленой" зоны норма - это 65%. Показатели, которые выше, свидетельствуют об ухудшении эпидемиологической ситуации.
Количество заполненых коек с кислородом выше нормы в областях "красной" и "оранжевой" зоны:
- Донецкая область - 76,7%
- Сумская область - 74,8%
- Николаевская область - 74,2%
- город Киев - 72,8%
- Ивано-Франковская область - 72,2%
- Ровенская область - 70,2%
- Одесская область - 68,6%
- Хмельницкая область - 68,0%
- Львовская область - 67,5%
- Волынская область - 65,2%
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей.