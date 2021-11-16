COVID-ситуація в Україні: у Києві та дев'яти областях перевантажені ліжка з киснем
Фото: у деяких областях України заповненість ліжок з киснем перевищує норму (Getty Images)
Станом на 16 листопада, майже вся Україна перебуває у "червоній" зоні. Але також у Києві та дев'яти областях заповненість ліжок з киснем перевищує показник норми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем - 64,5%. Для "зеленої" зони норма - це 65%. Показники, які вищі, свідчать про погіршення епідеміологічної ситуації.
Кількість заповнених ліжок з киснем вище норми в областях "червоної" та "помаранчевої" зони:
- Донецька область - 76,7%
- Сумська область - 74,8%
- Миколаївська область - 74,2%
- місто Київ - 72,8%
- Івано-Франківська область - 72,2%
- Рівненська область - 70,2%
- Одеська область - 68,6%
- Хмельницька область - 68,0%
- Львівська область - 67,5%
- Волинська область - 65,2%
Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей.