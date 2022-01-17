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COVID-ситуация в Украине начала ухудшаться. Две области в "оранжевой" зоне

Автор: Дмитрий Левицкий

На прошлой неделе в Украине стремительно увеличивалось количество новых COVID-пациентов. За неделю подтвердили 55 тысяч новых случаев заражения, что вдвое больше чем было зафиксировано за предыдущий период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

"Из-за превышения коэффициента выявленных больных Ивано-Франковская и Сумская области сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Остальные области Украины - в "желтой" зоне", - сообщили в Офисе.

По состоянию на сегодня количество активных больных коронавирусом увеличилось до 105 тысяч. В больницах сегодня находится почти 11 тысяч украинцев.

"По прогнозам, ожидается дальнейший рост количества больных, так же как и в других странах, в том числе европейских", - добавили в представительстве президента.

Напомним, перед выходными в Украине сократилась "оранжевая" зона карантина.

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