COVID-ситуація в Україні почала погіршуватися. Дві області в "помаранчевій" зоні

Минулого тижня в Україні стрімко збільшувалася кількість нових COVID-пацієнтів. За тиждень підтвердили 55 тисяч нових випадків зараження, що вдвічі більше ніж було зафіксовано за попередній період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

"Через перевищення коефіцієнту виявлених хворих Івано-Франківська та Сумська області нині перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки. Решта областей України - у "жовтій" зоні", - повідомили в Офісі.

Станом на сьогодні кількість активних хворих на коронавірус збільшилася до 105 тисяч. У лікарнях сьогодні перебуває майже 11 тисяч українців.

"За прогнозами, очікується подальше зростання кількості недужих, так само як і в інших країнах, зокрема європейських", - додали в представництві президента.