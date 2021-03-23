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COVID-статистика ухудшается: в Украине 11 476 новых заражений

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 476 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Вчера Минздрав сообщил о 7893 новых случаях коронавируса, что почти на три тысячи случаев меньше, чем сегодня.

За минувшие сутки госпитализировали 2519 человек, а выздоровели от коронавируса 8044 пациента.

За сутки сделали 88 673 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 44 647, методом ИФА - 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22 500).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), г. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 565 732 COVID-случая, выздоровели 1 268 886 пациентов.

Напомним, Киевская и Сумская области перейдут в "красную зону" карантина с 24 марта.

Отметим, Сумская область из-за ухудшения ситуации с COVID попала в "красную зону".

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украины
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