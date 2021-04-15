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COVID-статистика погіршується: в Україні 16 427 нових заражень

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 08:19
COVID-статистика погіршується: в Україні 16 427 нових заражень Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за вчора виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу госпіталізували 4 229 осіб; померли 433 людини та одужали 11 148 пацієнтів.

За вчора зробили 119 615 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 51 344, методом ІФА - 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 254).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • заразились коронавірусом 1 903 765 осіб;
  • одужали 1 453 766 осіб;
  • померли 38 658;
  • проведено ПЛР-тестувань - 8 822 097.

Зазначимо, в Україні вчора повідомили про 14 553 нових випадків, а днем раніше більше 11 тисячі. Тобто кількість нових заражень продовжує зростати.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.

Також Радуцький повідомляв, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.

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