COVID-статистика погіршується: в Україні 16 427 нових заражень
В Україні за вчора виявили 16 427 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За добу госпіталізували 4 229 осіб; померли 433 людини та одужали 11 148 пацієнтів.
За вчора зробили 119 615 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 51 344, методом ІФА - 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 254).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1625), Харківській (1168), Хмельницькій (1088), Запорізькій (1015) та Дніпропетровській (1005) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- заразились коронавірусом 1 903 765 осіб;
- одужали 1 453 766 осіб;
- померли 38 658;
- проведено ПЛР-тестувань - 8 822 097.
Зазначимо, в Україні вчора повідомили про 14 553 нових випадків, а днем раніше більше 11 тисячі. Тобто кількість нових заражень продовжує зростати.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на плато з коронавірусу. Ситуація в країні із захворюваністю і госпіталізаціями стабілізувалася.
Також Радуцький повідомляв, що в Києві останнім часом покращилася ситуація за рівнем COVID-госпіталізацій. Найближчим часом столиця може вийти з "червоної" зони карантину.