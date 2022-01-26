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COVID-статистика ухудшается. В Украине заболели более 24 тысяч человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразилась коронавирусом 24 321 человека. Больше всего новых заражений в Киеве и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 3073 человека; летальных исходов - 141; выздоровели - 5514 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 79 688 человек, методом ИФА - 7347, экспресс-тестами - 70 883.

Больше всего обнаружили за сутки в таких регионах:

  • Киеве - 1919,
  • Ивано-Франковской области - 1972,
  • Львовской области - 1886,
  • Харьковской области - 1506.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 913 809 человек; поправились - 3 596 715 человек; летальных случаев - 99 584.

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Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус