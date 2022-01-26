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COVID-статистика погіршується. В Україні захворіли більше 24 тисяч людей

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 24 321 людина. Найбільше нових заражень в Києві та Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 3073 особи; летальних випадків - 141; одужали - 5514 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 79 688 осіб, методом ІФА - 7347, експрес-тестами - 70 883.

Найбільше виявили за добу в таких регіонах:

  • Києві - 1919,
  • Івано-Франківській області - 1972,
  • Львівській області - 1886,
  • Харківській області - 1506.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 913 809 осіб; одужали - 3 596 715 осіб; летальних випадків - 99 584.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус