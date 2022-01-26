COVID-статистика погіршується. В Україні захворіли більше 24 тисяч людей

В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 24 321 людина. Найбільше нових заражень в Києві та Івано-Франківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
В Україні госпіталізували 3073 особи; летальних випадків - 141; одужали - 5514 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 79 688 осіб, методом ІФА - 7347, експрес-тестами - 70 883.
Найбільше виявили за добу в таких регіонах:
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 913 809 осіб; одужали - 3 596 715 осіб; летальних випадків - 99 584.