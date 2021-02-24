COVID в Украине: 5850 новых заражений и более трех тысяч госпитализированных

В Украине обнаружили 5850 новых случаев коронавируса. Самый большой суточный прирост зараженных в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 317 694 человека; 1 155 422 человека выздоровели и 25 461 пациент умер.

За сутки сделали 79 538 тестирований (в частности методом ПЦР - 34 351, методом ИФА - 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 639).

За вчера госпитализировали 3049 человек; 152 человека умерли и 3645 человек выздоровели.

Напомним, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Ивано-Франковской области с 26 февраля. На территории области будут развернуты блокпосты, где будут проводить температурный скрининг.

Отметим, в Офисе президента предупреждали, что вспышка коронавируса на Прикарпатье может распространиться на соседние регионы.