COVID в Україні: 5850 нових заражень та більше трьох тисяч госпіталізованих

В Україні виявили 5850 нових випадків коронавірусу. Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 317 694 особи; 1 155 422 особи одужали та 25 461 пацієнт помер.

За добу зробили 79 538 тестувань (зокрема методом ПЛР - 34 351, методом ІФА - 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 639).

За вчора госпіталізували 3 049 осіб; 152 людини померли та 3 645 осіб одужали.

Нагадаємо, Держкомісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантин в Івано-Франківській області з 26 лютого. На території області розгорнуть блокпости, де будуть проводити температурний скринінг.

Зазначимо, в Офісі президента попереджали, що спалах коронавірусу на Прикарпатті може поширитися на сусідні регіони.