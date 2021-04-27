COVID в Украине: эпидпорог превышен в 13 областях

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом . При этом эпидемиологический порог все еще превышен в 13 областях.

Так, превышен эпидпорог в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Самая плохая ситуация в Донецкой области - здесь эпидпорог превышен на 157,4% при норме 100%. В Киеве - 67,3%.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в "красной" зоне карантина продолжают оставаться Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. При этом "желтыми" являются шесть областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая. Остальные регионы - "оранжевые".