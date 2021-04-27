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COVID в Украине: эпидпорог превышен в 13 областях

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 10:58
COVID в Украине: эпидпорог превышен в 13 областях Фото: более чем в половине регионов превышен эпидпорог COVID-19 (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. При этом эпидемиологический порог все еще превышен в 13 областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, превышен эпидпорог в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Самая плохая ситуация в Донецкой области - здесь эпидпорог превышен на 157,4% при норме 100%. В Киеве - 67,3%.

Отметим, по состоянию на 27 апреля в "красной" зоне карантина продолжают оставаться Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. При этом "желтыми" являются шесть областей - Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая. Остальные регионы - "оранжевые".

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев следующим выйдет из "красной" зоны карантина.

При этом ранее сообщалось, что в ближайшее время из "красной" зоны также должны выйти Киевская, Запорожская, Львовская и Полтавская области.

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