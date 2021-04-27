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Уровень COVID-госпитализаций сегодня превышен лишь в одной области, - Степанов

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 09:58
Уровень COVID-госпитализаций сегодня превышен лишь в одной области, - Степанов Фото: уровень COVID-госпитализаций сейчас превышен только в одной области (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

В Украине уровень госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и загруженности коек с кислородом на данній момент превышает установленные нормы только в Донецкой области. Этот показатель там достигает 69%.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Уровень госпитализаций и загруженности коек с кислородом превышает установленные нормы лишь в одной области - Донецкой области, где он составляет 69%", - сказал министр.

По его словам, остальные области демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.

В целом по Украине этот показатель составляет 52%.

Степанов также сообщил, Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели. Он отметил, что за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 апреля, подтвердили еще 7915 новых случаев коронавируса. При этом выздоровел 17 391 пациент.

За сутки госпитализировали 1650 человек, а также подтвердили 432 летальных случаев.

С начала пандемии в Украине заболели 2 млн 38 тысяч 248 человек, выздоровели - 1 млн 596 тысяч 829, летальных исходов - 42 950. Активными больными остаются 398 469 пациентов.

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