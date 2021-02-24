COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на шаг ближе к одобрению в США
Американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Эффективность вакцины Johnson&Johnson в ходе клинических испытаний в США составила 72%, что подтверждает выводы разработчика, которые были опубликованы ранее в этом месяце.
В ходе испытаний среди участников не было зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.
Как отмечает агентство, анализ вакцины Johnson&Johnson подтвердил благоприятный профиль безопасности, в то же время не было выявлено конкретных проблем, которые препятствовали бы выдаче разрешения на применение.
Сейчас в США разрешено применение вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Ожидается, что вакцина Johnson & Johnson будет одобрена уже в пятницу.
Напомним, в начале февраля Johnson&Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в США.
Кроме того, 19 февраля компания Johnson&Johnson подала ВОЗ документы для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса.