COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на шаг ближе к одобрению в США

Американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.

Эффективность вакцины Johnson&Johnson в ходе клинических испытаний в США составила 72%, что подтверждает выводы разработчика, которые были опубликованы ранее в этом месяце.

В ходе испытаний среди участников не было зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.

Как отмечает агентство, анализ вакцины Johnson&Johnson подтвердил благоприятный профиль безопасности, в то же время не было выявлено конкретных проблем, которые препятствовали бы выдаче разрешения на применение.

Сейчас в США разрешено применение вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Ожидается, что вакцина Johnson & Johnson будет одобрена уже в пятницу.