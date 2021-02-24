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COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на шаг ближе к одобрению в США

Новина українською → Вашингтон, Среда 24 февраля 2021 15:58
COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на шаг ближе к одобрению в США Фото: вакцина Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эффективность вакцины Johnson&Johnson в ходе клинических испытаний в США составила 72%, что подтверждает выводы разработчика, которые были опубликованы ранее в этом месяце.

В ходе испытаний среди участников не было зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.

Как отмечает агентство, анализ вакцины Johnson&Johnson подтвердил благоприятный профиль безопасности, в то же время не было выявлено конкретных проблем, которые препятствовали бы выдаче разрешения на применение.

Сейчас в США разрешено применение вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Ожидается, что вакцина Johnson & Johnson будет одобрена уже в пятницу.

Напомним, в начале февраля Johnson&Johnson подала заявку на регистрацию вакцины в США.

Кроме того, 19 февраля компания Johnson&Johnson подала ВОЗ документы для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса.

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