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COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на крок ближче до схвалення в США

Новость на русском → Вашингтон, Середа 24 лютого 2021 15:58
COVID-вакцина Johnson&Johnson стала на крок ближче до схвалення в США Фото: вакцина Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Американський регулятор FDA визнав потенційну вакцину від коронавірусу компанії Johnson&Johnson безпечною та ефективною. Так, ця вакцина стала на крок ближче до отримання дозволу на використання в США.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Ефективність вакцини Johnson&Johnson в ході клінічних випробувань у США склала 72%, що підтверджує висновки розробника, які були опубліковані раніше цього місяця.

В ході випробувань серед учасників не було зафіксовано жодної смерті, пов'язаної з коронавірусом.

Як зазначає агентство, аналіз вакцини Johnson&Johnson підтвердив сприятливий профіль безпеки, водночас не було виявлено конкретних проблем, які перешкоджали б видачі дозволу на застосування.

Наразі у США дозволено застосування вакцин від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech та Moderna. Очікується, що вакцина Johnson&Johnson буде схвалена вже в п'ятницю.

Нагадаємо, на початку лютого Johnson&Johnson подала заявку на реєстрацію вакцини в США.

Крім того, 19 лютого компанія Johnson&Johnson подала ВООЗ документи для отримання дозволу на екстрене застосування вакцини від коронавірусу.

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