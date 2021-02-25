COVID-вакцина Pfizer показала высокую эффективность при массовом применении

Как пишет агентство, вакцина оказалась эффективной на 92% в предотвращении тяжелому заболеванию после двух уколов и на 62% после одного. Эффективность в предотвращении смерти достигает 72% через две-три недели после первого укола.

При этом эффективность проявилась как у людей старше 70 лет, так и у молодых людей.

"Это очень успокаивает ... лучше, чем я мог надеяться", - прокомментировал результаты доктор Грегори Поланд из клиники Мейо (США).

Доктор Бадди Крич из университета Вандербильта (США) отметил: "Даже после одной дозы мы можем увидеть очень высокую эффективность в предотвращении смерти", - сказал он.

Ни один из этих врачей не принимал участия в исследовании в Израиле, но оба задействованы в других работах с вакциной против коронавируса.

Они также заявили, что новые результаты могут стимулировать рассмотрение вопроса об увеличении интервала между первым и вторым уколами или ограничения лишь одной прививкой для некоторых групп людей.

"Я предпочел бы, чтобы 100 миллионов человек имели одну дозу, чем, чтобы 50 миллионов человек имели две дозы, Я вижу много оптимизма в одной дозе", - сказал Крич, комментируя опубликованные в New England Journal of Medicine результаты.

Вакцину, изготовленную компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, в большинстве стран делают в виде двух уколов с интервалом в три недели.

Исследованием руководили ученые из Научно-исследовательского института Клалит и Университета Бен-Гуриона с Негева в Израиле и Гарвардского университета в США. В нем не сообщалось о безопасности вакцины, а только об эффективности, но непредвиденных проблем во время предварительного тестирования не возникало.

Исследователи сравнили почти 600 тысяч человек от 16 лет, которым сделали прививку в декабре или январе, с таким же количеством людей подобного возраста, пола и состояния здоровья, которые не получили вакцины. Ни один из участников ранее не имел положительного теста на коронавирус.

В результате вакцина оказалась эффективной на 57% в предотвращении любым симптомам COVID-19 через две-три недели после первой дозы и на 94% после второй дозы.

В Общем, цифры хорошо сопоставляются с 95% эффективностью после двух доз, что было выявлено в рамках ограниченного тестирования, на основе которого американские регуляторы разрешили экстренное использование вакцины, отметил Поланд. Насколько велика будет польза от одной дозы, является большим вопросом, "но теперь есть некоторые данные" для дискуссий, считает врач.