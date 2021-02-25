COVID-вакцина Pfizer показала високу ефективність при масовому застосуванні

Застосування COVID-вакцини від Pfizer у понад півмільйона людей показало високу ефективність запобігання серйозним захворюванням або смерті, навіть після однієї дози.
Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press з посиланням на результати масової кампанії з вакцинації в Ізраїлі.
Як пише агентство, вакцина виявилася ефективною на 92% у запобіганні важкому захворюванню після двох уколів та на 62% після одного. Ефективність у запобіганні смерті сягає 72% через два-три тижні після першого уколу.
При цьому ефективність проявилася як у людей старше 70 років, так і у молодих людей.
"Це надзвичайно заспокоює ... краще, ніж я міг сподіватися", - прокоментував результати лікар Грегорі Поланд з клініки Мейо (США).
Доктор Бадді Кріч з університету Вандербільта (США) зазначив: "Навіть після однієї дози ми можемо побачити дуже високу ефективність у запобіганні смерті", - сказав він.
Жоден з цих лікарів не брав участі в дослідженні в Ізраїлі, але обидва задіяні в інших роботах з вакцини проти коронавірусу.
Вони також заявили, що нові результати можуть стимулювати розгляд питання про збільшення терміну між першим і другим уколами або обмеження лише одним щепленням для деяких груп людей.
"Я волів би, щоб 100 мільйонів людей мали одну дозу, ніж, щоб 50 мільйонів людей мали дві дози, Я бачу багато оптимізму в одній дозі", - сказав Кріч, коментуючи опубліковані в New England Journal of Medicine результати.
Вакцину, виготовлену компанією Pfizer та її німецьким партнером BioNTech, у більшості країн роблять у вигляді двох уколів з інтервалом у три тижні.
Дослідженням керували вчені з Науково-дослідного інституту Клаліт та Університету Бен-Гуріона з Негева в Ізраїлі та Гарвардського університету в США. У ньому не повідомлялося про безпеку вакцини, а лише про ефективність, але непередбачених проблем під час попереднього тестування не виникало.
Дослідники порівняли майже 600 тисяч людей від 16 років, яким зробили щеплення у грудні чи січні, з такою ж кількістю людей подібного віку, статі та стану здоров’я, які не отримали вакцини. Жоден з учасників раніше не мав позитивного тесту на коронавірус.
В результаті, вакцина виявилася ефективною на 57% у запобіганні будь-яким симптомам COVID-19 через два-три тижні після першої дози та на 94% після другої дози.
Загалом, цифри добре корелюються із 95% ефективністю після двох доз, що було виявлено в рамках обмеженого тестування, на основі якого американські регулятори дозволили екстрене використання вакцини, зазначив Поланд. Наскільки великою буде користь від однієї дози, є великим питанням, "але тепер є деякі дані" для дискусій, вважає лікар.
Як повідомляло РБК Україна, за інформацією Офісу президента, вакцина проти COVID-19 американської компанії Pfizer прибуде в Україну на початку березня. Поставки будуть здійснюватися за глобальним механізмом COVAX.
Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) планує схвалити запит компанії Pfizer Inc / BioNTech щодо дозволу зберігати їхню вакцину проти COVID-19 при стандартних температурах морозильної камери замість ультрахолодних умов.