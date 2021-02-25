COVID-вакцина Pfizer показала високу ефективність при масовому застосуванні

Як пише агентство, вакцина виявилася ефективною на 92% у запобіганні важкому захворюванню після двох уколів та на 62% після одного. Ефективність у запобіганні смерті сягає 72% через два-три тижні після першого уколу.

При цьому ефективність проявилася як у людей старше 70 років, так і у молодих людей.

"Це надзвичайно заспокоює ... краще, ніж я міг сподіватися", - прокоментував результати лікар Грегорі Поланд з клініки Мейо (США).

Доктор Бадді Кріч з університету Вандербільта (США) зазначив: "Навіть після однієї дози ми можемо побачити дуже високу ефективність у запобіганні смерті", - сказав він.

Жоден з цих лікарів не брав участі в дослідженні в Ізраїлі, але обидва задіяні в інших роботах з вакцини проти коронавірусу.

Вони також заявили, що нові результати можуть стимулювати розгляд питання про збільшення терміну між першим і другим уколами або обмеження лише одним щепленням для деяких груп людей.

"Я волів би, щоб 100 мільйонів людей мали одну дозу, ніж, щоб 50 мільйонів людей мали дві дози, Я бачу багато оптимізму в одній дозі", - сказав Кріч, коментуючи опубліковані в New England Journal of Medicine результати.

Вакцину, виготовлену компанією Pfizer та її німецьким партнером BioNTech, у більшості країн роблять у вигляді двох уколів з інтервалом у три тижні.

Дослідженням керували вчені з Науково-дослідного інституту Клаліт та Університету Бен-Гуріона з Негева в Ізраїлі та Гарвардського університету в США. У ньому не повідомлялося про безпеку вакцини, а лише про ефективність, але непередбачених проблем під час попереднього тестування не виникало.

Дослідники порівняли майже 600 тисяч людей від 16 років, яким зробили щеплення у грудні чи січні, з такою ж кількістю людей подібного віку, статі та стану здоров’я, які не отримали вакцини. Жоден з учасників раніше не мав позитивного тесту на коронавірус.

В результаті, вакцина виявилася ефективною на 57% у запобіганні будь-яким симптомам COVID-19 через два-три тижні після першої дози та на 94% після другої дози.

Загалом, цифри добре корелюються із 95% ефективністю після двох доз, що було виявлено в рамках обмеженого тестування, на основі якого американські регулятори дозволили екстрене використання вакцини, зазначив Поланд. Наскільки великою буде користь від однієї дози, є великим питанням, "але тепер є деякі дані" для дискусій, вважає лікар.