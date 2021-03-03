ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

COVID-вакцинация: за сутки привили почти две тысячи человек

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 09:20
COVID-вакцинация: за сутки привили почти две тысячи человек Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

От коронавируса в Украине вакцинировали уже 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Все вакцинированные получили по одной дозе. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 50 прививок;
  • Волынская область - 60 прививок;
  • Днепропетровская область - 210 прививок;
  • Донецкая область - 220 прививок;
  • Житомирская область - 60 прививок;
  • Закарпатская область - 60 прививок;
  • Запорожская область - 30 прививок;
  • Ивано-Франковска область - 63 прививок;
  • Киевская область - 50 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 140 прививок;
  • Львовская область - 80 прививок;
  • г. Киев - 90 прививок;
  • Николаевская область - 60 прививок;
  • Одесская область - 80 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 80 прививок;
  • Сумская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 80 прививок;
  • Харьковская область - 30 прививок;
  • Херсонская область - 100 прививок;
  • Хмельницкая область - 80 прививок;
  • Черкасская область - 30 прививок;
  • Черновицкая область - 50 прививок;
  • Черниговская область - 140 прививок

COVID-вакцинация: за сутки привили почти две тысячи человек

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (220 прививок).

Напомним, в Украине обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Наибольший суточный прирост случаев в Киеве и Ивано-Франковской области.

Отметим, уже трем регионам в Украине присвоен наивысший уровень эпидемиологической опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19