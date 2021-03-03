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Число растет: в Украине 7235 новых COVID-случаев

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 08:21
Число растет: в Украине 7235 новых COVID-случаев Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 3 марта, в Украине обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой суточный прирост случаев в Киеве и Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Отметим, что вчера сообщали о 5336 случаях, поэтому за сутки количество новых заражений выросло почти на две тысячи.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (655), Ивано-Франковской (640), Винницкой (577), Черновицкой (495) и Закарпатской (479) областях.

За вчера госпитализировали 3486 человек; умерли 185 пациентов и выздоровели 5118 человек.

За сутки сделали 85 043 тестирования (в частности методом ПЦР - 34 945, методом ИФА - 17 688, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 410).

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 364 705 случаев коронавируса, 1 182 036 человек выздоровели и 26 397 - умерли.

Напомним, COVAX планирует до конца мая распределить 237 млн доз вакцины AstraZeneca по всему миру.

Кроме того, недавно в организации UNICEF рассказали, когда вакцина по COVAX приедет в Украину.

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