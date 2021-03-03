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COVID-вакцинація: за добу щепили майже дві тисячі людей

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 09:20
COVID-вакцинація: за добу щепили майже дві тисячі людей Фото: вакцинація (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Від коронавірусу в Україні вакцинували вже 6888 людей. За минулу добу щепили ​​1983 особи.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Всі вакциновані отримали по одній дозі. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 50 щеплень;
  • Волинська область - 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 210 щеплень;
  • Донецька область - 220 щеплень;
  • Житомирська область - 60 щеплень;
  • Закарпатська область - 60 щеплень;
  • Запорізька область - 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 63 щеплень;
  • Київська область - 50 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 140 щеплень;
  • Львівська область - 80 щеплень;
  • м. Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 80 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 80 щеплень;
  • Сумська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 80 щеплень;
  • Харківська область - 30 щеплень;
  • Херсонська область - 100 щеплень;
  • Хмельницька область - 80 щеплень;
  • Черкаська область - 30 щеплень;
  • Чернівецька область - 50 щеплень;
  • Чернігівська область - 140 щеплень.

COVID-вакцинація: за добу щепили майже дві тисячі людей

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень).

Нагадаємо, в Україні виявили 7235 нових заражень коронавірусом. Найбільший добовий приріст випадків у Києві та Івано-Франківській області.

Зазначимо, вже трьом регіонам в Україні присвоєно найвищий рівень епідеміологічної небезпеки.

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